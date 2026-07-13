Cesa, cedole librarie digitali per la scuola primaria: cambia il sistema Dal prossimo anno scolastico 2026/2027 il servizio sarà completamente dematerializzato

L'amministrazione comunale di Cesa informa le famiglie degli alunni della scuola primaria che, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione delle cedole librarie digitali, con l'obiettivo di rendere il servizio più semplice, rapido ed efficiente.

La principale novità riguarda l'eliminazione della cedola cartacea, che non sarà più distribuita agli alunni.

Per ottenere gratuitamente i libri di testo sarà sufficiente:

• Recarsi presso una libreria di fiducia aderente al servizio.

• Comunicare il codice fiscale dell'alunno.

Il libraio, una volta registrato sulla piattaforma dedicata Clo Comune Facile, potrà verificare il diritto alla fornitura e procedere direttamente alla consegna dei libri. Si consiglia inoltre di lasciare il proprio indirizzo e-mail al libraio per ricevere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con benefici concreti per le famiglie, le scuole, le librerie e l'amministrazione.

Il vicesindaco Giusy Guarino, delegata alla digitalizzazione, afferma: "Avere servizi pubblici moderni è una scelta che guarda al futuro e punta a semplificare la vita dei cittadini. Con l'introduzione della cedola libraria digitale eliminiamo procedure burocratiche non più necessarie, offrendo un servizio più efficiente, sicuro e moderno. Continuiamo a investire nell'innovazione, mantenendo sempre al centro le esigenze delle famiglie e il diritto allo studio dei nostri ragazzi".

"La trasformazione digitale - aggiunge - non è soltanto un cambiamento tecnologico, ma un modo concreto per rendere la pubblica amministrazione più accessibile e vicina ai cittadini. La dematerializzazione delle cedole librarie rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso di innovazione."

Il consigliere delegato all'Istruzione Nicola De Michele conclude: "Garantire il diritto allo studio significa anche semplificare le procedure per le famiglie. Grazie a questo nuovo sistema, il ritiro dei libri sarà ancora più immediato e pratico, offrendo un servizio moderno senza rinunciare all'attenzione verso gli studenti e le loro esigenze".