Cesa, consulta comunale protezione e benessere animali: c'è l'avviso pubblico Obiettivo: sostenere le attività di prevenzione del randagismo

L'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature per la nomina dei componenti della consulta comunale per la protezione e il benessere degli animali.

La consulta nasce con l'obiettivo di promuovere il rispetto degli animali, favorire il loro benessere, sostenere le attività di prevenzione del randagismo e incentivare una corretta convivenza tra cittadini e animali, attraverso un confronto costante tra Amministrazione comunale, volontari, associazioni e cittadini.

L'avviso è finalizzato alla selezione di cinque componenti con diritto di voto, individuati tra volontari attivi nel settore della tutela degli animali, cittadini interessati alle tematiche animaliste e ambientali, rappresentanti di associazioni animaliste e ambientaliste e soggetti in possesso di esperienze o competenze utili alle finalità della consulta.

Possono presentare domanda i maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, tra cui il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di cause di incompatibilità e di condanne per reati contro gli animali, nonché un'esperienza o una documentata sensibilità nelle materie della tutela e del benessere animale.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 luglio 2026, mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, indicando nell'oggetto la dicitura: "Candidatura consulta comunale per la protezione e il benessere degli animali".

Alla domanda dovranno essere allegati un documento di identità, un breve curriculum o una relazione descrittiva delle esperienze maturate e, nel caso delle associazioni, la documentazione prevista dall'Avviso. La partecipazione alla Consulta è completamente gratuita e rappresenta un'importante occasione per contribuire concretamente alle politiche comunali dedicate alla tutela degli animali e dell'ambiente.

“Con questo avviso - spiega il consigliere comunale delegato Nicola De Michele - compiamo un ulteriore passo nel percorso che la nostra amministrazione ha intrapreso per rafforzare le politiche di tutela e benessere degli animali.

La Consulta sarà uno spazio di partecipazione reale, nel quale cittadini, volontari e associazioni potranno mettere a disposizione competenze, idee ed esperienze per costruire insieme iniziative utili alla comunità. Invito tutti coloro che hanno a cuore questi temi a presentare la propria candidatura e a contribuire attivamente alla crescita civile del nostro territorio”.

"La costituzione della consulta rappresenta uno strumento fondamentale per creare una rete stabile tra istituzioni e mondo del volontariato - dichiara De Michele - vogliamo valorizzare il grande impegno delle associazioni e dei cittadini che ogni giorno operano per la tutela degli animali, favorendo il confronto e la collaborazione nella realizzazione di progetti, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prevenzione del randagismo.

Ci auguriamo una partecipazione ampia e qualificata, affinché la consulta possa diventare un punto di riferimento per tutta la comunità".

L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Cesa