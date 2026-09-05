Minaccia di morte i genitori per soldi: arriva la polizia e scappa sui tetti Un arresto di quelli rocamboleschi a Castel Volturno nel casertano

Minaccia di morte i genitori per soldi e all'arrivo della polizia scappa sui tetti delle abitazioni. E' quanto accaduto nel casertano a Castel Volturno. Una fuga però durata poco, per un uomo, un 33enne del luogo. Gli agenti del locale commissariano alla fine lo hanno arrestato. Nei suoi confronti, l'accusa è di tentata estorsione aggravata dall'uso delle armi ai danni dei propri genitori.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti sul posto, avviando subito le indagini. L'uomo è stato arrestato tra non poche difficoltà, una volta messo in sicurezza.

E' ora in rinchiuso nella casa circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.