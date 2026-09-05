Cesa celebra legalità e territorio: tra i protagonisti Emilio Borrelli Eccellenze della Campania in festa

Cesa si prepara a vivere un fine settimana dedicato alla cultura, alla legalità e alle eccellenze del territorio. Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2026, il Parco della Legalità ospiterà “Eccellenze della Campania in Festa”, una manifestazione gratuita aperta al pubblico che unisce enogastronomia, musica, spettacoli e momenti istituzionali.

Sabato 5 settembre: street food, musica e tributi live. L’apertura è prevista dalle 20:00, con l’esposizione Street Food Campania Eccellenze, che offrirà degustazioni per tutta la serata.

La parte musicale sarà affidata al DJ set anni ’80-’90 del vincitore di Radio Ibiza, DJ Evan, accompagnato dalla partecipazione di Miri.

La serata proseguirà con tribute live dedicati a Nino D’Angelo e Mauro Nardi, oltre a momenti di intrattenimento, animazione e musica dal vivo.

Domenica 6 settembre: spettacolo, musica e legalità

La seconda giornata riproporrà l’area enogastronomica Street Food Campania Eccellenze, con degustazioni e prodotti tipici.

Alle 22:00 è previsto lo spettacolo del comico e cabarettista Lello Musella, accompagnato da musica live.

A seguire, l’esibizione del cantautore Cosimo Di Livello Alto, noto per i suoi brani dedicati a tematiche sociali.

Legalità al centro: l’intervento di Francesco Emilio Borrelli. Alle 22:30 si terrà un momento dedicato alla legalità territoriale, con la partecipazione straordinaria dell’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, che interverrà insieme all’Amministrazione Comunale di Cesa e al sindaco Enzo Guida.

Presenti anche numerosi ospiti e personalità del territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione Dagal Creations Aps con l'organizzatore Alfonso Gemito. Ufficio Stampa: Daniela Del Prete.

Un ringraziamento speciale viene rivolto all’amministrazione comunale di Cesa per il patrocinio e alle forze dell’ordine per il supporto