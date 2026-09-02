San Nicola la Strada: carabinieri arrestano un 42enne Sequestro di cocaina e crack

I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto, allo stato degli accertamenti, gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato l’uomo a bordo di una Fiat 500 in atteggiamento ritenuto sospetto.

I carabinieri hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo complessivamente 5,64 grammi di cocaina e 6,10 grammi di crack, oltre a 310 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile a una pregressa attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La posizione dell’indagato sarà ora sottoposta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge, fino a eventuale sentenza definitiva.