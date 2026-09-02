Guardia di Finanza Caserta: cerimonia di avvicendamento in caserma Il Colonnello Nicola Sportelli, dopo tre anni di intenso lavoro, lascia il comando provinciale

Nella giornata odierna, presso la caserma “Finanziere Domenico Bovienzo” di Caserta, alla presenza del Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Roberto Manna e alla presenza delle massime Autorità civili, religiose e militari casertane, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale tra il Colonnello Nicola Sportelli ed il Colonnello Cosimo de Giorgi.

Il Colonnello Nicola Sportelli, dopo tre anni di intenso lavoro, lascia il Comando Provinciale per assumere l’incarico di Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.