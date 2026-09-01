Aggredito e rapinato da due uomini: arrestati L'intervento lampo e risolutivo dei carabinieri

Due persone sono state arrestate in flagranza dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise, nell’ambito delle indagini su una presunta rapina aggravata avvenuta nella tarda serata di ieri, 31 agosto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, due uomini, un giovane del 2003 residente a Marcianise e un uomo del 1994 residente a Maddaloni, insieme a un terzo soggetto ancora da identificare, avrebbero aggredito fisicamente un giovane del 2006, anch’egli di Marcianise, con l’obiettivo di sottrargli il telefono cellulare e il portafogli.

Le immediate ricerche avviate dai carabinieri hanno consentito di individuare e fermare i due presunti responsabili mentre si trovavano a bordo di una Fiat Panda a noleggio. Nel corso dell’intervento, i militari avrebbero rinvenuto nella loro disponibilità gli oggetti che, secondo l’ipotesi investigativa, erano stati sottratti alla vittima.

Il giovane aggredito ha riportato lesioni alla testa e al volto, giudicate guaribili in cinque giorni, salvo complicazioni. La refurtiva è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

La posizione dei due indagati resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, la loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata con sentenza definitiva.