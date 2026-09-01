Un concreto sostegno alle famiglie con neonati: ecco l'iniziativa Aperto l'avviso per l'adesione delle attività commerciali nel comune di Cesa in Campania

Si rinnova l’iniziativa “Nuovi Nati”, il progetto promosso dall'Amministrazione Comunale di Cesa in Campania per offrire un concreto sostegno alle famiglie con neonati e, al contempo, valorizzare e rilanciare il tessuto economico e commerciale di vicinato. È stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto a tutti gli operatori economici del territorio interessati ad entrare a far parte della rete di scontistica dedicata.

Giunta ormai a rappresentare un appuntamento consolidato e di grande valore sociale per la comunità cesana — forte di una tradizione di vicinanza alle famiglie che negli anni ha visto susseguirsi diverse fortunate edizioni e azioni mirate all'infanzia —, l'iniziativa permette ai nuclei familiari con bambini residenti di beneficiare per un intero anno di condizioni di favore presso gli esercizi commerciali aderenti. Oltre alle agevolazioni sugli acquisti, il progetto prevede la consegna di un kit di prodotti per la crescita e il benessere del bambino accompagnato da una pergamena augurale personalizzata.

Le attività commerciali, artigianali e di servizi con sede operativa a Cesa che desiderano aderire in modo gratuito al circuito possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 28 settembre 2026. La domanda, redatta su un apposito modello e corredata da documento d'identità e visura camerale, dovrà essere trasmessa al Protocollo Generale del Comune tramite consegna a mano o via PEC, indicando nell'oggetto la dicitura: “Adesione iniziativa Nuovi Nati – anno 2026”.

“L'iniziativa 'Nuovi Nati' non è soltanto un aiuto tangibile ai bilanci familiari in un momento di straordinaria gioia ma anche di spesa, bensì un segnale di forte coesione comunitaria", dichiara il Sindaco Enzo Guida. "Confermiamo con convinzione un progetto che negli anni ha dimostrato la sua bontà, rinsaldando il legame tra le istituzioni, le giovani famiglie e le attività produttive locali che costituiscono il cuore pulsante del nostro paese".

A fargli eco è l'Assessore al Commercio, Francesca D'Agostino: "Questo avviso rappresenta una preziosa opportunità di collaborazione tra il Comune e i nostri commercianti. Invitiamo tutte le attività commerciali del territorio a aderire con entusiasmo a questa rete di vicinanza. Fare squadra significa sostenere la genitorialità e promuovere, al tempo stesso, il valore imprescindibile del shopping di prossimità e della nostra economia locale".

Per consultare il testo integrale dell'avviso e scaricare il modulo di domanda è possibile visitare il sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo www.comune.cesa.ce.it.