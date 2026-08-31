Corri per Sant'Agostino: 700 atleti in campo a Santa Maria Capua Vetere Sport, partecipazione e valorizzazione del patrimonio cittadino

Dieci kilometri nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, tra sport, partecipazione e valorizzazione del patrimonio cittadino. È stata presentata nella Biblioteca comunale rionale di via del Lavoro la terza edizione di “Corri per Sant’Agostino”, la gara podistica in programma domenica 6 settembre.

L’appuntamento quest’anno compie un ulteriore salto di qualità con l’inserimento nel Circuito Podistico Amatoriale Regionale “Campania Felix”, del quale la prova sammaritana costituirà la terza tappa. Un riconoscimento che rafforza la dimensione regionale della manifestazione e punta a richiamare in città atleti e società sportive provenienti da tutta la Campania.

Alla presentazione hanno preso parte Francesco Di Nardo, assessore allo Sport del Comune di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Romano, presidente provinciale Fidal e responsabile regionale Asi di atletica leggera, Nicola Scaringi, presidente regionale Asi della Campania, Salvatore Romano, presidente dell’Asd Sant’Agostino, e Anna Nargiso, speaker della manifestazione.

«Quella di Sant’Agostino non è solo una gara – ha dichiarato il presidente Salvatore Romano – ma una occasione per tutta la comunità non solo per celebrare il Santo Patrono ma per costruire insieme una iniziativa capace di far vivere il in un modo diverso, accogliendo gli atleti ed i loro accompagnatori».

«Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha scelto di scommettere sullo sport – ha commentato l’assessore Francesco Di Nardo – sostenendo l’impegno organizzativo delle associazioni del proprio territorio. Sono tre le gare che già ospitiamo sul nostro territorio e riusciremo, a marzo del prossimo anno, a riportare all’ombra dell’Anfiteatro, anche la mezza maratona riprendendo una storica tradizione sammaritana».

Tra le novità illustrate nel corso della conferenza anche la medaglia destinata a tutti gli atleti che completeranno la prova. Il riconoscimento riproduce due simboli del quartiere e della città, l’Arco Adriano e la chiesa di Sant’Agostino, su un disegno originale di Serena Papale successivamente rielaborato dal maestro incisore Antonio D’Ambrosio.

La gara partirà alle 08.30 da via del Lavoro, nel rione Sant’Agostino. Da qui i partecipanti affronteranno un percorso di dieci kilometri, interamente pianeggiante, che attraverserà il centro urbano e toccherà alcuni dei principali luoghi simbolo di Santa Maria Capua Vetere: dall’Arco Adriano all’Anfiteatro Campano, passando per il Teatro Garibaldi e il Duomo.

Alla prova competitiva sarà affiancata anche una passeggiata non agonistica di cinque kilometri, aperta a giovani e famiglie, pensata per allargare la partecipazione e trasformare la mattinata in un appuntamento rivolto non soltanto agli atleti ma all’intera comunità. Tanti gli iscritti sino ad ora: più di 500 alla dieci kilometri e più di 200 alla cinque kilometri.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al sostegno delle attività e delle imprese che hanno scelto di affiancare l’Asd Sant’Agostino nell’organizzazione dell’evento: Piccolo Supermercati, Bcc Banca Credito Cooperativo, Sessa Gioielli Santa Maria C.V., Traffitek, Scuola dell’Infanzia Primi Voli, Tabaccheria Iodice, Ferramenta d’Orso, Ferramenta Ciarmiello, Autocarrozzeria Pallonetti, Matuta Pub, Tenuta Pegaso Villa per Eventi, Cucina Mia di Stefano Iorio, Farmacia dell’Aquila, Valentino Elettronica, Azienda Funebre Dorelli e Ferrara, Brandon Mobili, Macelleria F.lli Papale, Borrozzino Moto via dei Romani, Azienda Agricola Sant’Angelo di Giuseppe Cembalo, Cosmetal Cassoni Scarrabili, Punto Sicurezza, Il Focolaio e Bip Autoricambi.