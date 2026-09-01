Castel Volturno. Trovato con una pistola clandestina e droga: arrestato Le manette sono scatatte ai polsi di un giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, al termine di un controllo effettuato nella serata del 31 agosto in via delle Acacie, a Castel Volturno.

I militari hanno intercettato un’autovettura con a bordo due giovani. L’atteggiamento particolarmente agitato dei due ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e a procedere alle perquisizioni.

Nel corso della perquisizione personale, all’interno di un borsello nella disponibilità del 22enne, i militari avrebbero rinvenuto una pistola Beretta modello FS con matricola abrasa, completa di caricatore con nove cartucce calibro 9x19, oltre a sostanza stupefacente.

In particolare, sono stati sequestrati 11 involucri contenenti complessivamente 3,23 grammi di cocaina e un involucro con circa 0,5 grammi di marijuana, oltre a un dispositivo elettronico per il rilevamento di radiofrequenze e 1.347,60 euro in contanti.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane, dove i Carabinieri avrebbero trovato ulteriori otto involucri contenenti complessivamente circa 298 grammi di cocaina, insieme a materiale ritenuto funzionale al confezionamento della sostanza.

Droga, arma, munizioni, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Il 22enne è stato arrestato con le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, porto di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni da guerra.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri nel comprensorio di Castel Volturno. La responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.