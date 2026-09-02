Caserta, borsa con 2.000 euro smarrita sul bus: ritrovata da personale Air La donna era scesa da poco dal bus della Linea 02 Caserta-Marcianise-Santa Maria Capua Vetere

Perde la borsa con gli effetti personali e circa 2.000 euro in contanti sul bus. Il personale di Air Campania la ritrova e la riconsegna alla proprietaria.

È accaduto a Caserta. La donna era scesa da poco dal bus della Linea 02 Caserta-Marcianise-Santa Maria Capua Vetere quando si è accorta di non avere più con sé la borsa.

Ricevuta la segnalazione e individuato il bus sul quale aveva viaggiato la donna, Pietro, addetto all’esercizio, ha ritrovato la borsa a bordo del mezzo rientrato presso la sede di Caserta-Firema. Si è subito attivato senza pensarci un solo istante.

Rintracciata la proprietaria, l’autista Giovanni gliel’ha riconsegnata. Visibilmente emozionata, la donna ha ringraziato Air Campania per averle consentito di recuperare i documenti e i soldi.

L’amministratore Unico, Anthony Acconcia, si è complimentato con il personale tutto: "Bravissimi, sono orgoglioso di voi"