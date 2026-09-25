Telefona ad una 91enne e tenta di truffarla ma la nonnina non ci casca Un 51enne napoletano denunciato dalla donna, che ha allertato i carabinieri

Una telefonata sospetta, il tentativo di presentarsi come appartenente all’Arma e il pretesto di una rapina per convincere un’anziana a consegnare o mostrare i propri oggetti in oro. È quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Cellole, che al termine degli accertamenti hanno denunciato un 51enne residente nel napoletano.

L’episodio è avvenuto a Cellole. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente una 91enne residente a Cellole, presentandosi come un “carabiniere”. Nel corso della conversazione, avrebbe riferito alla donna che, a seguito di una rapina, sarebbe stato necessario effettuare una verifica degli oggetti in oro in suo possesso, preannunciando quindi la propria presenza presso l’abitazione.

La donna, inizialmente insospettita ma senza comprendere immediatamente la natura del tentativo, ha tuttavia deciso di richiedere l’intervento dei veri Carabinieri della Stazione di Cellole. La tempestiva risposta dei militari ha consentito di raggiungere e identificare il 51enne prima che il presunto tentativo potesse svilupparsi.

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di una Citroën C3 utilizzata dall’uomo, risultata presa a noleggio, nonché di un telefono cellulare e di un tesserino palesemente contraffatto con la dicitura “Polizia Locale”, sul quale era raffigurata l’effigie di un carabiniere in uniforme.