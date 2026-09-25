Va in giro con un carico di rifiuti speciali: denunciato un 26enne Al giovane, originario di Aversa, è stata anche ritirata la patente

Un controllo del territorio si è concluso con una denuncia per un 26enne di Aversa, sorpreso alla guida di un veicolo con il cassone carico di rifiuti speciali.

L’intervento è avvenuto a San Marcellino, dove i militari della Stazione Carabinieri di Frignano, coadiuvati da personale del CIO di Napoli, hanno proceduto al controllo di un Piaggio Porter condotto dal giovane.

Il mezzo è stato fermato in via Lazio, dove i militari hanno accertato che all’interno del cassone erano trasportati diversi materiali riconducibili a rifiuti speciali, tra cui batterie, cavi elettrici, parti di elettrodomestici e componenti di carrozzeria destinati ad autovetture.

Alla luce degli accertamenti effettuati, il 26enne è stato denunciato con l'accusa di trasporto illecito di rifiuti speciali. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei materiali è stato sequestrato, mentre all'indagato è stata anche ritirata la patente.