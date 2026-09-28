Furto in un cantiere di una scuola dell'infanzia: denunciato un uomo L’attività investigativa è scattata a seguito della denuncia

Sarebbe entrato in azione all’interno di un cantiere dove sono in atto lavori presso una scuola dell’infanzia del comune matesino, impossessandosi di attrezzature e materiale utilizzato per le attività edili.

È quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Piedimonte Matese, che nella mattinata odierna hanno denunciato, un uomo del posto, classe 1976, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato,.

L’attività investigativa è scattata a seguito della denuncia presentata da un imprenditore edile del territorio, che aveva segnalato il furto di diverso materiale dal cantiere in corso presso l’istituto scolastico.

Tra quanto sottratto figuravano componenti dell’impianto elettrico, tra cui pannelli industriali, cavi in rame e prolunghe, oltre a dieci stadie in alluminio e numerosi utensili da lavoro, tra martelli, mazzette, carriole, secchi e ulteriori prolunghe.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti, concentrando l’attenzione anche sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nell’area. L’esame dei filmati avrebbe consentito agli investigatori di individuare il presunto autore del furto e di indirizzare verso di lui le successive attività investigative.

Nel corso della perquisizione eseguita presso il domicilio dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto parte della presunta refurtiva, costituita da diversi attrezzi da lavoro e da alcune stadie in alluminio. Il materiale recuperato è stato successivamente restituito all’avente diritto.

Resta un danno economico residuo quantificato in circa 5.000 euro, relativo al materiale che non è stato recuperato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato defnunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte Matese procedenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva