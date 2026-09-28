Controlli dei carabinieri sulle strade nel casertano: quattro denunce Ecco il bilancio dell'attività svolta

Controlli serrati sul territorio e particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale. È questo il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca e della stazione carabinieri di Cellole, impegnati in una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa e dell’incidentalità stradale.

Nel corso delle verifiche, un uomo, classe 1994, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Il conducente fermato alla guida di una Lancia Ypsilon e, sottoposto agli accertamenti previsti, avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,32 grammi per litro, superiore ai limiti consentiti dalla legge.

L’attività di controllo ha inoltre portato alla denuncia di tre giovani, un classe 2006 di Cellole, un classe 1999 di Sessa Aurunca e un classe 2005 di Cellole, sorpresi alla guida dei rispettivi motocicli mentre percorrevano le vie del centro abitato di Cellole a velocità sostenuta e con modalità di guida ritenute pericolose, dando luogo a una sorta di gara tra loro.

I mezzi coinvolti sono una Honda CB 750, una Yamaha R1 e una TM Racing 300. Per il giovane classe 1999 sarebbe emerso inoltre che era alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Al termine degli interventi, i carabinieri hanno proceduto agli adempimenti previsti, con il ritiro dei documenti di guida e il sequestro dei veicoli, finalizzato alla successiva confisca nei casi previsti dalla normativa. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Le contestazioni dovranno ora essere sottoposte alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria e, per gli interessati, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.