Casertana, beffa allo scadere: il Catania fa festa al "Pinto"

Ierardi al 93' gela il 'Pinto'. Prima sconfitta in campionato per la Casertana che cede il passo al Catania ad un passo dal triplice fischio. Siciliani in vantaggio in apertura di gara con un rigore trasformato da Cicerelli. Nella ripresa arriva il pari con un gran stacco di testa di Castelli, poi i falchetti si lanciano alla ricerca del sorpasso. Ma in pieno recupero sono i rossazzurri a piazzare il colpo vincente con Ierardi.
Casertana - Catania 1-2
Reti: pt 7° Cicerelli su rigore; st 13° Castelli (CE), 48° Ierardi.
CASERTANA (3-5-2): De Lucia (K); Belli, Kontek (39°st Rocchi), Favale; Oukhadda, Piovanello (20°st Girelli), Di Tacchio, Sandri, Vezzoni (1°st Henin); Manconi, Castelli (39°st Colley). A disposizione: Magro, Schiedo; Caporale; Martino, Mehic, Pezzella, Arzillo; Bentivegna. Allenatore: Espinal.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti (39°st Cabianca), Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti (1° st Caligara), Cicerelli (27°st Coda); Lunetta (27° st Insigne). A disposizione: Rinaldi; Allegretto; Corbari, Donnarumma; Liguori, Catania; Caturano. Allenatore: Longo.
Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea.- Assistenti: Umberto Galasso (Torino) e Nicola Di Meo (Nichelino) - Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli).FVS: Alessandro Marchese (Napoli).
NOTE. Ammoniti: Vezzoni, Favale, Girelli (CE); Vallocchia, Perrotta (CT).