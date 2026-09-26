E' ai domiciliari e si allontana senza autorizzazione: arrestato dai carabinieri Si aggrava la posizione di un 22enne casertano

Era sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ma nel pomeriggio di ieri è stato sorpreso dai carabinieri fuori casa, senza alcuna autorizzazione. È scattato così l'arresto per evasione nei confronti di un 22enne residente a Mondragone.

L'intervento è stato eseguito dai militari del reparto territoriale dei carabinieri di Mondragone, impegnati in un servizio perlustrativo sul territorio. Durante il pattugliamento, i militari hanno individuato il giovane in via Como e hanno proceduto al controllo.

Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 20 gennaio 2026, presso la propria abitazione, nell'ambito di un procedimento relativo a contestazioni di rapina, estorsione e truffa.

La sua presenza all'esterno dell'abitazione, in assenza di una specifica autorizzazione, ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri e gli ulteriori accertamenti sulla posizione del giovane. Al termine delle verifiche, i militari hanno proceduto all'arresto in relazione all'ipotesi di evasione.

Informata l'Autorità giudiziaria competente, il giovane è stato sottoposto agli adempimenti di rito e, su disposizione della stessa Autorità, ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle eventuali ulteriori determinazioni in merito.

L'intervento si inserisce nell'attività quotidiana di controllo del territorio svolta dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone, che comprende anche la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure cautelari o restrittive della libertà personale.

La posizione dell'arrestato sarà ora sottoposta alle valutazioni dell'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento. Restano ferme la presunzione di innocenza e tutte le garanzie previste dalla legge fino a eventuale sentenza definitiva.