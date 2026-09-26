Cesa: inaugurazione della nuova mensa scolastica a via Campostrino L'appuntamento è per lunedì 28 settembre

Arriva il grande giorno per la comunità scolastica di Cesa. Lunedì 28 settembre, alle ore 11:00, si terrà l'inaugurazione dei nuovi locali mensa della scuola primaria "Rodari", in via Campostrino. Un momento di festa e di condivisione aperto a tutta la cittadinanza, e in particolare ai genitori e agli studenti, per celebrare un traguardo fondamentale per il territorio.

“L’intervento strutturale è stato possibile grazie all'assegnazione al Comune di Cesa di un finanziamento, ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, pari a 403.200,00 euro, che ha permesso l'ampliamento e la riqualificazione architettonica e funzionale dell'edificio scolastico”, ricorda il sindaco Enzo Guida.

"In questo modo – fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Cesario Villano – avremo una scuola ancor più funzionale, con un locale adibito a mensa riqualificato ed ampliato, pronto a rispondere al meglio alle esigenze dei nostri alunni".

Lunedì partirà anche il servizio di refezione scolastica per l'anno 2026/2027, introducendo importanti novità all'insegna del sostegno alle famiglie. Grazie a una precisa scelta di bilancio, l'Ente si è fatto carico dell'80,00% del costo complessivo di gestione, riducendo la quota a carico dell'utenza a soli 0,94 centesimi di euro a pasto.

Inoltre, a partire da quest'anno è stata completamente eliminata qualsiasi differenza tariffaria tra residenti e non residenti: tutti gli alunni che frequentano gli istituti scolastici pagheranno esattamente la stessa cifra, senza discriminazioni, puntando a rendere le scuole di Cesa un punto di riferimento sempre più attrattivo, inclusivo e aperto anche ai comuni limitrofi.

“Con la riduzione della quota a meno di un euro a pasto e l'azzeramento delle differenze tra residenti e non residenti – dichiara il consigliere comunale delegato all'Istruzione Nicola De Michele – compiamo un passo in avanti straordinario. Vogliamo che le nostre scuole siano un’eccellenza accessibile a tutti, alleggerendo concretamente il bilancio delle famiglie e dimostrando che la nostra comunità è aperta, accogliente e capace di offrire servizi di altissima qualità”.

La giornata inaugurale vedrà la benedizione del parroco Don Giuseppe Schiavone e gli interventi istituzionali del sindaco Enzo Guida, della dirigente dell'Istituto Comprensivo Teresa Santagata, dell'assessore ai Lavori Pubblici Cesario Villano e del consigliere comunale delegato all'Istruzione Nicola De Michele.

L'appuntamento è dunque fissato per lunedì 28 settembre alle ore 11:00 in via Campostrino. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.