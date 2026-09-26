Casal di Principe: una lettera di lode ai volontari della protezione civile

"Un'importante spinta a continuare il proprio impegno al servizio della comunità"

casal di principe una lettera di lode ai volontari della protezione civile

Un esempio concreto di come la collaborazione tra le realtà che operano sul territorio possa rafforzare il senso di comunità e contribuire a rendere più sicura e più vicina ai cittadini la città di Casal di Principe...

Casal di Principe.  

 

Un riconoscimento che va oltre le parole e che rappresenta per i volontari della protezione civile un’importante spinta a continuare il proprio impegno al servizio della comunità.

Il comando della polizia locale di Casal di Principe ha rivolto una lettera di lode e apprezzamento ai volontari della protezione civile, riconoscendo il valore del loro impegno e della loro costante presenza sul territorio.

Per chi svolge volontariato, anche un semplice “grazie” può avere un significato profondo. Ricevere una lettera di lode rappresenta invece un’emozione ancora più grande e diventa una motivazione importante per andare avanti con ancora maggiore entusiasmo, mettendo sempre a disposizione della cittadinanza tempo, energie e professionalità.

I volontari hanno voluto esprimere la propria gratitudine al comando della polizia Locale, al comandante Ettore De Simone e a tutto lo staff composto da Paola Di Sarno, Giovanni Russo, Vincenzo Sabatino e Chiara Nocerino, per il riconoscimento ricevuto e per l’attenzione dimostrata nei confronti dell’attività svolta quotidianamente sul territorio.

"Per noi volontari un semplice grazie vale tantissimo - sottolineano - e ricevere una lettera di lode è ancora più emozionante. Ci dà la giusta motivazione per continuare il nostro percorso e per essere sempre al servizio del cittadino e della nostra comunità".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al coordinatore Ulderico Caterino, che quotidianamente accompagna i volontari e trasmette loro i valori autentici del volontariato.

Il riconoscimento ricevuto rappresenta dunque non soltanto un attestato di apprezzamento per il lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire lungo un percorso fatto di impegno, solidarietà, presenza e servizio alla collettività.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra le realtà che operano sul territorio possa rafforzare il senso di comunità e contribuire a rendere più sicura e più vicina ai cittadini la città di Casal di Principe.

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