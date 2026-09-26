Casal di Principe: una lettera di lode ai volontari della protezione civile "Un'importante spinta a continuare il proprio impegno al servizio della comunità"

Un riconoscimento che va oltre le parole e che rappresenta per i volontari della protezione civile un’importante spinta a continuare il proprio impegno al servizio della comunità.

Il comando della polizia locale di Casal di Principe ha rivolto una lettera di lode e apprezzamento ai volontari della protezione civile, riconoscendo il valore del loro impegno e della loro costante presenza sul territorio.

Per chi svolge volontariato, anche un semplice “grazie” può avere un significato profondo. Ricevere una lettera di lode rappresenta invece un’emozione ancora più grande e diventa una motivazione importante per andare avanti con ancora maggiore entusiasmo, mettendo sempre a disposizione della cittadinanza tempo, energie e professionalità.

I volontari hanno voluto esprimere la propria gratitudine al comando della polizia Locale, al comandante Ettore De Simone e a tutto lo staff composto da Paola Di Sarno, Giovanni Russo, Vincenzo Sabatino e Chiara Nocerino, per il riconoscimento ricevuto e per l’attenzione dimostrata nei confronti dell’attività svolta quotidianamente sul territorio.

"Per noi volontari un semplice grazie vale tantissimo - sottolineano - e ricevere una lettera di lode è ancora più emozionante. Ci dà la giusta motivazione per continuare il nostro percorso e per essere sempre al servizio del cittadino e della nostra comunità".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al coordinatore Ulderico Caterino, che quotidianamente accompagna i volontari e trasmette loro i valori autentici del volontariato.

Il riconoscimento ricevuto rappresenta dunque non soltanto un attestato di apprezzamento per il lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire lungo un percorso fatto di impegno, solidarietà, presenza e servizio alla collettività.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra le realtà che operano sul territorio possa rafforzare il senso di comunità e contribuire a rendere più sicura e più vicina ai cittadini la città di Casal di Principe.