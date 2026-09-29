Caserta: cocaina e crack occultati in auto, arrestato un 28enne Le sostanze stupefacenti erano abilmente occultate all’interno dell’abitacolo della vettura

Un controllo effettuato nel cuore della notte, un’autovettura che alla vista della pattuglia aumenta la velocità e, poco dopo, la scoperta di sostanze stupefacenti abilmente occultate all’interno dell’abitacolo.

È quanto accaduto nella notte a Caserta, dove l’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, e al deferimento in stato di libertà di un 32enne, entrambi del luogo, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato mentre due pattuglie dell’arma, impegnate in un servizio perlustrativo notturno, stavano effettuando controlli lungo viale della Libertà.

L’attenzione dei militari è stata attirata da una Fiat Panda che, alla vista delle autovetture di servizio, ha iniziato a procedere a velocità sostenuta. Una circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

Raggiunto il veicolo e intimato l’alt, i militari hanno identificato le due persone che si trovavano a bordo. Entrambe apparivano particolarmente agitate. Gli accertamenti sono quindi proseguiti con le perquisizioni personali e successivamente con quella del veicolo.

È proprio durante quest’ultima attività che i carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. La droga era stata occultata sotto la tappezzeria, nella zona del sottotetto dell’autovettura, all’altezza del parasole del conducente.

In particolare, gli involucri rinvenuti contenevano complessivamente circa 4,35 grammi di cocaina e 4,60 grammi di crack con la sostanza confezionata in più involucri separati. È stato inoltre rinvenuto un borsello contenente 240 euro in contanti, nella disponibilità del conducente.

Alla luce degli elementi raccolti, il 28enne è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 32enne è stato denunciato in stato di libertà in relazione alla medesima ipotesi di reato, contestata a titolo di concorso. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Dell’attività svolta è stata data immediata comunicazione alla procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’arrestato è stato quindi accompagnato nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Caserta, in attesa del rito direttissimo.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione agli spostamenti notturni e alla prevenzione e repressione dei fenomeni connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli sino a eventuale sentenza definitiva di condanna.