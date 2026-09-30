Rifiuti abbandonati: i carabinieri sequestrano un'area di 42 metri quadrati Provvedimento penale a carico di ignoti da parte dei carabinieri a Orta di Atella

Un’area di circa 42 metri quadrati, utilizzata per l’abbandono incontrollato di rifiuti, è stata sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti dai carabinieri della locale stazione.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di ieri 29 settembre, nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto agli illeciti ambientali e la tutela del territorio nella cosiddetta Terra dei Fuochi, area nella quale le attività di prevenzione e controllo contro gli abbandoni e gli sversamenti illeciti sono oggetto di una costante attenzione da parte delle forze di polizia.

I militari hanno individuato, in via Fausto Coppi, un’area sulla quale ignoti avevano depositato rifiuti speciali non pericolosi di diversa natura. Tra i materiali rinvenuti figurano scarti di abbigliamento e calzature, vetro, legname, materassi, plastica, materiali inerti provenienti da demolizioni e pneumatici.

Al termine degli accertamenti, l’intera area è stata posta sotto sequestro, impedendone l’ulteriore utilizzo e preservando lo stato dei luoghi per gli adempimenti previsti. La zona è stata quindi affidata in custodia giudiziaria a un tecnico comunale, incaricato delle attività connesse alla caratterizzazione dei rifiuti e al successivo avvio a smaltimento secondo le procedure di legge.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a questo tipo di fenomeni. Nei confronti dei responsabili, al momento rimasti ignoti, proseguono gli accertamenti finalizzati alla loro eventuale individuazione.