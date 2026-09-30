Donna minacciata e rapinata con un taglierino: terrore ad Aversa I carabinieri rintracciano e arrestano un 53enne

Notte movimentata ad Aversa, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 53 anni, residente a Frignano e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina.

L’intervento dei militari è scattato poco dopo una rapina consumata in via Gramsci, nei pressi di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, l’uomo, che si sarebbe trovato sotto l’effetto di alcol, avrebbe minacciato con un taglierino una donna di 52 anni, riuscendo a impossessarsi del suo telefono cellulare.

La vittima ha immediatamente dato l’allarme, contattando i carabinieri. I militari della locale stazione si trovavano in zona e sono rapidamente intervenuti sul posto. Raccolta la descrizione del presunto autore, i carabinieri hanno avviato le ricerche nelle immediate vicinanze, riuscendo a individuarlo e bloccarlo poco distante dal luogo della rapina.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Per l’indagato resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.