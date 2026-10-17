Controlli dei carabinieri nel casertano: 5 denunce e 33 sanzioni L'attività ha riguardato Aversa e comuni limitrofi

Un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite, ha interessato Aversa e i comuni limitrofi.

L’attività, condotta dai Carabinieri con il coinvolgimento dei militari delle compagnie di Casal di Principe e Marcianise, ha portato al deferimento in stato di libertà di cinque persone per diverse ipotesi di reato, oltre a due segnalazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel corso del servizio sono state inoltre elevate 33 contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di 21.567 euro, per violazioni riguardanti, tra l’altro, la mancata copertura assicurativa, l’omessa revisione e la guida senza patente, casco o cintura di sicurezza.

Tra le persone denunciate figurano un 55enne residente ad Aversa, non trovato nella propria abitazione durante un controllo nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, e un 22enne residente a Giugliano in Campania, nei cui confronti è stata contestata la presunta spendita di banconote false dopo il pagamento di un rifornimento di carburante con due banconote da 20 euro risultate contraffatte.

Gli accertamenti hanno riguardato anche la sicurezza stradale. I militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un minore domiciliato a Frignano, sorpreso alla guida di una Fiat Panda con la punzonatura identificativa deteriorata e privo di patente perché mai conseguita.

In un distinto controllo, una perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di un martello e di un coltello a serramanico nella disponibilità di un 24enne residente a Vitulazio.

Un ulteriore intervento ha interessato un’attività di autodemolizione ad Aversa. All’interno dell’officina è stata rinvenuta una Fiat Croma risultata oggetto di denuncia di furto. Per questa vicenda è stato deferito in stato di libertà un 63enne residente ad Aversa, mentre proseguono gli accertamenti sulla provenienza del mezzo e sulle circostanze del rinvenimento.

Nel corso del servizio, due persone sono state inoltre segnalate alla competente autorità amministrativa, dopo essere state trovate in possesso complessivamente di 13 grammi di hashish.

I veicoli interessati dai provvedimenti sono stati affidati, ove previsto, a una ditta autorizzata alla custodia giudiziale. I reperti sono stati presi in carico e custoditi in attesa del conferimento all’ufficio corpi di reato.

Il particolare servizio si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità svolta dall’Arma dei Carabinieri attraverso controlli coordinati, verifiche su strada e accertamenti mirati.

La collaborazione tra i reparti ha consentito di intervenire su più fronti, dalla verifica del rispetto delle misure giudiziarie al contrasto della falsificazione monetaria, fino al controllo della regolarità dei veicoli e alla tutela della sicurezza pubblica.

Le autorità giudiziarie e amministrative competenti sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza. Per tutte le persone denunciate, le contestazioni dovranno essere valutate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.