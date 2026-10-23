Controlli antidroga nel casertano: un arresto e tre denunce I carabinieri sequestrano crack e cocaina

Un ventenne arrestato e tre persone denunciate al termine di un’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta. Sequestrati stupefacenti, denaro contante e un bilancino di precisione.

Un controllo su strada, l’attenzione dei militari e il successivo approfondimento degli accertamenti hanno portato all’arresto di un ventenne e al deferimento in stato di libertà di altre tre persone, nell’ambito di un’attività condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta.

L’intervento è stato eseguito a Casagiove, lungo via Nazionale Appia, dove i militari hanno sottoposto a controllo un’autovettura con quattro persone a bordo.

Durante le verifiche, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su una busta che uno degli occupanti avrebbe lasciato cadere dal finestrino anteriore lato passeggero alla vista degli operanti. L’involucro è stato immediatamente recuperato, consentendo di procedere agli ulteriori accertamenti.

Al suo interno i militari hanno rinvenuto 19 dosi di crack, per un peso complessivo di 8,30 grammi, e nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7,50 grammi.

Le verifiche sono quindi proseguite con le perquisizioni personali e veicolari. Nel corso della perquisizione personale del conducente, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 1,7 grammi di hashish e 1.345 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’attività è stata successivamente estesa a un’altra autovettura riconducibile al giovane, le cui chiavi erano state rinvenute all’interno del suo borsello. Il veicolo, parcheggiato a Santa Maria Capua Vetere, in via Anfiteatro, è stato sottoposto a perquisizione.

All’interno dell’autovettura i militari dell’Arma hanno rinvenuto due ulteriori involucri in plastica contenenti, rispettivamente, 38,50 grammi di cocaina e 37,10 grammi di crack, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi adempimenti di legge.

Al termine delle operazioni, un 20enne della provincia di Caserta, conducente dell’autovettura sottoposta a controllo, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, poiché ritenuto, allo stato degli atti e nella fase delle indagini, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane risulta già noto alle forze dell’ordine.

Altre tre persone, rispettivamente di 56, 19 e 21 anni, tutte a bordo dell’auto controllata, sono state deferite in stato di libertà in relazione all’ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Informata dei fatti, l’Autorità giudiziaria competente ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e contribuire alla tutela della sicurezza pubblica. L’attività ha consentito di sequestrare diverse quantità di sostanze stupefacenti, denaro contante e materiale ritenuto utile agli accertamenti investigativi.

Resta fermo che la responsabilità delle persone coinvolte dovrà essere accertata nelle competenti sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti di difesa, fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva.