Cellole, lotta agli stupefacenti: controlli, perquisizioni e sequestri L'attività svolta dalla polizia municipale

Gli agenti del comando di polizia municipale di Cellole hanno proceduto al controllo di un veicolo sulla statale 7 quater Domiziana, il cui conducente un uomo originario del napoletano classe ‘69 è risultato positivo in banca dati con molteplici precedenti penali e di polizia a carico.

Durante gli accertamenti, lo stesso si è mostrato sofferente e agitato, tale atteggiamento ha fatto insospettire gli agenti che provvedevano ad approfondire il controllo mediante perquisizione personale e veicolare.

A seguito della perquisizione, sono stati rnvenuti poco più 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis e 5 spinelli confezionati e pronti per essere utilizzati.

La droga è stata sequestrata e si è provveduto a segnalare l'uomo alle autorità competenti per le valutazioni del caso.