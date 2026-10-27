Vitulazio, ruba una bici sulla via Appia: arrestato dai carabinieri Recuperata e restituita al legittimo proprietario

Furto aggravato: è questa l’ipotesi di reato contestata a un uomo, classe 1995, di nazionalità rumena, arrestato nella mattinata odierna dai Cùcarabinieri della stazione di Vitulazio.

L’intervento è scattato a Vitulazio lungo la strada statale Appia, nei pressi di un supermercato, dove i militari sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di aver subito il furto della propria bicicletta elettrica.

Secondo quanto denunciato, uno sconosciuto avrebbe approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi del mezzo e allontanarsi rapidamente.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto responsabile, riuscendo a individuarlo e raggiungerlo poco dopo. Alla vista dei militari e all’intimazione dell’alt, l’uomo avrebbe abbandonato la bicicletta, tentando di fuggire nelle campagne circostanti. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato.

La bicicletta elettrica, riconosciuta dal denunciante, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, risultato senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un connazionale a Capua, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini e che la responsabilità della persona sottoposta a procedimento penale dovrà essere accerta