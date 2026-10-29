Maddaloni, manomissione di contatore elettrico: una denuncia dei carabinieri

A Maddaloni, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per l’ipotesi di reato di furto aggravato di energia elettrica, una persona del posto, titolare di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino.
L’intervento è stato effettuato dai militari dell’Arma congiuntamente a personale della società di distribuzione dell’energia elettrica E-Distribuzione.
Nel corso delle verifiche presso l’attività commerciale, sarebbe stata riscontrata una manomissione del contatore elettrico, realizzata mediante modifiche al circuito e collegamenti sulla scheda elettronica, tali da alterare la corretta contabilizzazione dei consumi di energia.
Il danno economico è attualmente in corso di quantificazione. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari operanti.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La persona sottoposta a indagini è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.