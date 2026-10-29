Marcianise: carabinieri sospendono un'attività imprenditoriale Controlli sulla sicurezza sul lavoro

Ispezione congiunta dei carabinieri della locale stazione, del nucleo ispettorato del lavoro e dell’ispettorato territoriale del lavoro di Caserta.

Contestate violazioni in materia di sicurezza, formazione e impiego irregolare di manodopera. Sanzioni per circa 18.500 euro.

Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e della regolarità dei rapporti occupazionali. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 ottobre, un servizio ispettivo congiunto ha interessato la zona industriale Asi di Marcianise, dove i militari della locale Stazione dei Carabinieri, affiancati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, hanno effettuato verifiche presso un’impresa operante nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti e dei servizi di espurgo.

Gli accertamenti, finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e la corretta applicazione della normativa sul lavoro, avrebbero fatto emergere diverse irregolarità, riconducibili sia alla mancata osservanza degli obblighi di prevenzione sia all’impiego di manodopera non regolarmente dichiarata.

Al termine delle verifiche, è stata denunciata all’autorità giudiziaria una donna di 49 anni, residente in provincia di Napoli, amministratrice della società sottoposta a controllo. Nei suoi confronti sono state contestate violazioni delle disposizioni previste dal testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, secondo quanto accertato in sede ispettiva, sarebbero emerse omissioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con la mancata effettuazione della visita medica prevista, e agli obblighi di formazione del personale. Contestata, inoltre, l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), strumento fondamentale per individuare i pericoli presenti nell’ambiente lavorativo e predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione.

Le verifiche avrebbero altresì evidenziato criticità riguardanti la conformità dell’impianto elettrico e le condizioni dei luoghi di lavoro, con ulteriori violazioni delle prescrizioni previste dalla normativa vigente. Nel corso dell’ispezione sarebbe stato inoltre individuato un lavoratore impiegato in nero, circostanza che ha comportato la contestazione delle relative irregolarità.

Alla luce delle violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, misura finalizzata a contrastare le condizioni di irregolarità rilevate e a richiamare il rispetto degli obblighi imposti a tutela dei lavoratori. Le sanzioni amministrative complessivamente elevate ammontano a circa 18.500 euro.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di lavoro e sicurezza portate avanti dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli organismi ispettivi competenti. Un’azione che punta a verificare non soltanto la regolarità dei rapporti di lavoro, ma anche l’effettiva presenza delle condizioni necessarie per garantire l’incolumità del personale e ridurre il rischio di infortuni.

La sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta infatti un presidio essenziale di legalità: la formazione dei dipendenti, la sorveglianza sanitaria, la valutazione dei rischi e la conformità degli impianti costituiscono obblighi fondamentali per le imprese, a tutela della salute delle persone e della corretta concorrenza tra gli operatori economici.

L’Autorità giudiziaria è stata informata dei fatti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini e la posizione della persona denunciata dovrà essere valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.