Formicola, sventata truffa finto carabiniere: recuperati oro e denaro Una telefonata allarmante, una falsa accusa e la richiesta di consegnare denaro e gioielli

L’intervento dei militari della Stazione di Formicola ha consentito di bloccare due uomini, denunciati in stato di libertà. La vittima era stata indotta a preparare preziosi e denaro con il pretesto di scagionare il marito, falsamente indicato come complice di una banda di rapinatori.

Una telefonata allarmante, una falsa accusa e la richiesta di consegnare denaro e gioielli per evitare conseguenze giudiziarie al marito.

È il copione che sarebbe stato utilizzato per tentare una truffa ai danni di una donna di Formicola, ma l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale Stazione ha permesso di interrompere la vicenda prima che i preziosi e il denaro, per un valore complessivo di circa 40mila euro, finissero nelle mani dei presunti truffatori.

La vicenda si è sviluppata nel primo pomeriggio di ieri 28 ottobre, quando la donna si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Formicola per formalizzare una denuncia-querela contro ignoti.

Poco prima, intorno alle 13.30, aveva ricevuto una telefonata da una persona che, spacciandosi per un carabiniere, le aveva riferito che il marito sarebbe stato coinvolto nelle attività di alcuni rapinatori appena arrestati.

Una notizia grave, comunicata con modalità tali da suscitare preoccupazione e disorientamento. Sfruttando la paura della donna per le possibili conseguenze a carico del coniuge, l’interlocutore l’avrebbe convinta a raccogliere oggetti in oro e denaro contante, presentando la consegna come un passaggio necessario per contribuire a scagionare il marito da ogni responsabilità.

Un meccanismo che fa leva sulla fiducia nelle istituzioni e sull'urgenza di risolvere una situazione prospettata come estremamente delicata. La donna, persuasa dalle indicazioni ricevute, aveva già preparato una busta contenente monili in oro e contanti, per un valore stimato di circa 40mila euro.

A rendere possibile l’intervento dei militari dell’Arma è stato anche il quadro di attenzione già attivato sul territorio. Nella mattinata, infatti, alla Stazione di Formicola erano giunte altre segnalazioni riconducibili a possibili tentativi di truffa. Un elemento che ha contribuito a mantenere alta la vigilanza dei Carabinieri e che si è rivelato determinante quando, nei pressi della caserma, è stata notata una situazione sospetta.

I militari hanno osservato il marito della donna, un uomo di 56 anni, mentre parlava al telefono in maniera ritenuta sospetta. Interpellato, l’uomo ha riferito di essere in contatto proprio con un carabiniere.

Gli accertamenti sul momento hanno consentito ai militari di riconoscere gli elementi tipici di un possibile raggiro e di intervenire con discrezione, invitando l’uomo a proseguire la conversazione e ad assecondare le richieste dell’interlocutore, così da consentire agli investigatori di individuare chi si sarebbe presentato per ritirare il denaro e i preziosi.

L’attenzione si è quindi spostata nei pressi dell’abitazione della donna. Qui i Carabinieri hanno notato un uomo a bordo di una Nissan Qashqai che tentava di allontanarsi. Il conducente è stato prontamente fermato e identificato in un 50enne residente a Napoli.

Poco distante, nei pressi dell’abitazione della vittima, i militari hanno individuato e fermato anche un secondo uomo, di 51 anni, anch’egli residente nel capoluogo partenopeo. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno portato al deferimento in stato di libertà di entrambi, ritenuti coinvolti nella vicenda. Le rispettive posizioni sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione ha consentito di scongiurare la consegna di una somma considerevole, evitando alla donna un possibile danno patrimoniale di circa 40mila euro.

Un risultato che sottolinea l’importanza della tempestività delle segnalazioni, dell’attenzione dei cittadini e della capacità di intervento delle forze dell’ordine di fronte a raggiri costruiti per colpire le persone nei momenti di maggiore apprensione.

La cosiddetta truffa del falso appartenente alle forze dell’ordine si fonda proprio sull’uso ingannevole dell’autorevolezza delle istituzioni: la vittima viene informata di un presunto problema giudiziario che coinvolgerebbe un familiare e, sotto pressione, viene indotta a consegnare denaro o oggetti di valore con la promessa di risolvere la situazione. In realtà, le richieste di questo tipo devono essere considerate un campanello d’allarme e verificate immediatamente attraverso i canali ufficiali.

L’attività dei carabinieri di Formicola conferma il valore del controllo del territorio e della collaborazione con la cittadinanza nel contrasto ai reati predatori, soprattutto quelli che sfruttano la fiducia delle persone per ottenere indebiti vantaggi economici.

Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente i fatti e accertare le eventuali responsabilità. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari della stazione di Formicola, che hanno proceduto agli accertamenti.