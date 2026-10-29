Controlli antidroga nel casertano: due arresti e hashish sequestrato L'intervento è scattato nella notte al termine di un’attività investigativa e di osservazione

L’intervento è scattato nella notte al termine di un’attività investigativa e di servizi di osservazione sul territorio.

In un thermos i militari hanno trovato 15 dosi di hashish, per un peso complessivo di 42,1 grammi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un’attività investigativa sviluppata sul territorio, le informazioni raccolte tra i residenti e una serie di servizi di osservazione hanno portato a un intervento dei carabinieri nel cuore della notte, con il sequestro di sostanza stupefacente e l’arresto di due persone.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione carabinieri di Pietramelara, con il supporto della sezione operativa della compagnia di Capua, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare i reati legati alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nelle prime ore di questa mattina nel centro abitato di Pietramelara, dove i militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. I controlli hanno consentito di individuare un nascondiglio insolito: all’interno di un thermos erano custodite 15 dosi di una sostanza risultata del tipo hashish, per un peso complessivo di 42,1 grammi.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti 160 euro in contanti e diverso materiale ritenuto utile per il confezionamento della sostanza. Elementi che, nel loro insieme, hanno portato i carabinieri a procedere all’arresto in flagranza di due persone: un uomo di 49 anni e una donna di 54 anni, entrambi domiciliati nell’abitazione sottoposta a controllo.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Terminate le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso il domicilio.

L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portata avanti dall’Arma dei Carabinieri attraverso il controllo del territorio, l’acquisizione di informazioni e gli interventi mirati nelle aree ritenute meritevoli di attenzione investigativa.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara, che hanno operato con il supporto della Sezione Operativa e proseguono gli accertamenti di competenza.

La responsabilità delle persone arrestate dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.