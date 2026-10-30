Scontro tra auto e scooter, un morto e due feriti: si indaga sulla dinamica L'incidente sulla Strada Provinciale 7: la vittima aveva 79 anni

Nella tarda serata di ieri, 29 ottobre, un incidente stradale mortale è avvenuto sulla Strada Provinciale 7, in direzione Mondragone, nel comune di Falciano del Massico. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata nella fitta vegetazione circostante.

I SOCCORSI

I Vigili del Fuoco hanno liberato dalle lamiere il conducente dell'auto, un uomo di 79 anni residente nella zona, e lo hanno affidato al personale sanitario del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I DUE FERITI SULLO SCOOTER

Nell'incidente sono rimasti feriti anche due uomini, entrambi di nazionalità algerina, che viaggiavano su un ciclomotore. Sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale di Sessa Aurunca e alla clinica Pineta Grande per le cure necessarie.

GLI ACCERTAMENTI

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.