Lusciano: evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri

A Lusciano, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato in flagranza di reato, con l'ipotesi di evasione, un uomo di 38 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Secondo quanto ricostruito, durante un controllo effettuato presso il domicilio dell'uomo, situato nel comune di Parete, i militari non lo avrebbero trovato in casa, accertandone quindi l'assenza.
Sono scattate immediatamente le ricerche, che hanno consentito ai Carabinieri di rintracciarlo poco dopo a Lusciano, in viale della Libertà.
Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione, dove rimarrà in attesa del giudizio direttissimo, come disposto nell'ambito della procedura prevista.
L'Autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto.
Si precisa che la vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell'indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.