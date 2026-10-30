Capua: operazione antidroga, sequestrati circa 76 grammi di hashish I carabinieri arrestano un uomo

Un uomo di 60 anni, residente a Capua, è stato arrestato dai Carabinieri della locale compagnia, nell'ambito di un'attività di controllo e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scaturito da una mirata attività info-investigativa, nel corso della quale i militari dell'Arma hanno effettuato diversi servizi di osservazione, culminati in una perquisizione domiciliare. Le operazioni sono state condotte con il supporto di un'unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno.

Nel corso della perquisizione, all'interno dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente, risultata essere hashish, avvolto in materiale plastico, per un peso complessivo di 75,90 grammi.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro. L'uomo è stato quindi arrestato nella presunta flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'indagato, nel corso della mattinata odierna, è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Si precisa che la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria e che, fino a un'eventuale condanna definitiva, vale nei suoi confronti la presunzione di innocenza.