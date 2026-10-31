Agro aversano al setaccio: un arresto e 16 denunce L'attività dei carabinieri tra Villa Literno, San Cipriano e Casapesenna

Un presidio rafforzato del territorio, con controlli capillari e un dispositivo operativo articolato per prevenire e contrastare le diverse forme di illegalità. È il servizio coordinato di controllo straordinario svolto nella serata di ieri 30 ottobre dalla Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, che ha interessato i comuni di Villa Literno, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna, con il coinvolgimento dei militari delle Stazioni locali, del Nucleo Operativo e Radiomobile e di personale delle Compagnie di Marcianise e Aversa.

L'attività, pianificata con l'obiettivo di verificare il rispetto delle misure e degli obblighi restrittivi, controllare i possessori di armi e prevenire la commissione di reati, ha interessato contemporaneamente la circolazione stradale, le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di illegalità diffusa.

Il bilancio della particolare attività registra un arresto in flagranza, 15 persone denunciate e tre assuntori di sostanze stupefacenti segnalati. Complessivamente sono stati controllati 70 persone e 40 veicoli, mentre le perquisizioni eseguite sono state 12, di cui sei personali, una locale e cinque veicolari. Sottoposti a verifica anche tre esercizi commerciali.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figura l'arresto in flagranza di un uomo di 46 anni, residente a Casapesenna, per fuga pericolosa. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

L'attenzione dei militari si è concentrata anche sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati contro il patrimonio. Un giovane di 23 anni, domiciliato presso una comunità di Villa Literno, è stato denunciato per spaccio, mentre quattro persone sono state deferite per ricettazione. Un ulteriore soggetto dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi.

Quattro persone sono state denunciate per reiterazione nel biennio della guida con patente ritirata, mentre tre soggetti sono stati deferiti per porto di armi. Un'ulteriore denuncia ha riguardato l'introduzione nello Stato di materiale recante segni contraffatti. I Carabinieri hanno inoltre proceduto nei confronti di due persone per violazione del DASPO urbano e inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno.

Sul fronte della prevenzione del consumo di droga, tre persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti. I controlli alla circolazione stradale hanno inoltre consentito di accertare sei violazioni amministrative, quattro per mancata copertura assicurativa obbligatoria e due per inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

L'attività di vigilanza ha interessato anche il tessuto commerciale dei comuni coinvolti: dei tre esercizi sottoposti a controllo, uno è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, in violazione dell'articolo 20 del Codice della strada.