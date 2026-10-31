Controlli straordinari dei carabinieri nel casertano: denunce e sanzioni Nel mirino anche le irregolarità nelle comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

Servizio notturno della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

Nel mirino anche le irregolarità nelle comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Controllate 102 persone e 75 veicoli, elevate sanzioni per circa 22.500 euro.

Un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare l'illegalità diffusa, verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza e rafforzare la prevenzione sul territorio. È quello svolto nel corso la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno concentrato le attività nei comuni di San Prisco, Casapulla e Curti, avvalendosi anche della collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

L'operazione, articolata in controlli su strada e verifiche presso attività e strutture presenti nell'area, ha consentito di accertare diverse violazioni, con particolare attenzione alla regolarità dei rapporti di lavoro, alla tutela dei lavoratori e al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza.

Proprio nell'ambito delle verifiche ispettive presso due cooperative sociali che gestiscono comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati a San Prisco, i militari hanno denunciato in stato di libertà la presidente del Consiglio di amministrazione delle società, una donna di 33 anni, residente nella provincia di Caserta.

A suo carico sono state contestate, secondo le rispettive ipotesi di reato, violazioni relative all'occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e all'inosservanza degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di formazione e sorveglianza sanitaria. Per tali violazioni sono state comminate ammende per complessivi 3.274,83 euro.

Nel corso degli accertamenti sono state inoltre riscontrate irregolarità nell'impiego di lavoratori, tra cui un lavoratore non regolarmente assunto e non identificabile al momento della verifica, con conseguenti contestazioni amministrative e sanzioni per complessivi 7.180 euro.

L'attività di controllo ha fatto emergere anche un'ulteriore violazione di natura penale. Un giovane di 23 anni, residente nella provincia di Caserta, è stato infatti denunciato in stato di libertà per uso di atto falso, poiché trovato in possesso e utilizzatore di una carta d'identità elettronica priva di microchip.

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, accertando 15 violazioni al Codice della strada. Nel corso delle verifiche è stata ritirata una carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro. Le sanzioni pecuniarie complessivamente elevate per le infrazioni stradali ammontano a circa 12.000 euro.

Non è mancata l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti: due persone sono state segnalate alla competente Autorità amministrativa quali assuntori, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Il bilancio complessivo del servizio restituisce la dimensione dell'attività svolta: 102 persone identificate e 75 veicoli controllati, oltre alle denunce, alle contestazioni amministrative e ai provvedimenti adottati nei diversi ambiti di intervento.

Particolare rilievo assume la collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, che consente di affiancare alle ordinarie attività di controllo dei reparti territoriali competenze specialistiche, fondamentali per individuare e contrastare situazioni di irregolarità lavorativa e inosservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori.