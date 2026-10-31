Aversa: 17enne fermato in scooter con la droga Arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un controllo di routine, una pattuglia impegnata nel servizio di vigilanza sulle strade e un giovane in sella a uno scooter.

È bastato un accertamento dei carabinieri per far emergere una situazione ben diversa da quella di una normale verifica alla circolazione stradale. Nella tarda serata di ieri 30 ottobre, ad Aversa, un ragazzo di appena 17 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A fermarlo sono stati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aversa, durante un controllo al ciclomotore Piaggio Liberty sul quale viaggiava.

Gli approfondimenti eseguiti sul posto hanno portato al rinvenimento di 88,70 grammi di hashish e di 540 euro in contanti. Un quantitativo di droga e una somma di denaro che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero essere collegati a un’attività di spaccio.

Per il minorenne, residente nell’agro aversano, sono così scattati l’arresto in flagranza e il sequestro dello stupefacente e del denaro. La droga è stata presa in carico dai militari e custodita in attesa del conferimento all’Ufficio Corpi di Reato, mentre i contanti saranno depositati su libretto giudiziario.

Conclusi gli adempimenti di rito, il diciassettenne è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, informata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa.

Un episodio che riporta l’attenzione sul coinvolgimento dei giovanissimi nel fenomeno dello spaccio e sull’importanza dei controlli capillari svolti dall’Arma sul territorio. Proprio un’attività ordinaria di vigilanza, infatti, ha consentito ai militari di intercettare una situazione sospetta e di procedere agli accertamenti che hanno portato all’arresto del minorenne.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per il minorenne coinvolto, vale il principio della presunzione di non colpevolezza: la responsabilità potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.