Scontro tra auto e bici: muore un 45enne E' accaduto a Mondragone

Un drammatico incidente stradale ha insanguinato la serata di ieri, sabato 31 ottobre, lungo la via Domiziana. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni, originario del Ghana e domiciliato a Castel Volturno, travolto mentre percorreva l'arteria stradale a bordo di una mountain bike.

La dinamica del sinistro

L'impatto si è verificato all'altezza del chilometro 25,500, nel territorio comunale di Mondragone. Per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la bicicletta sulla quale viaggiava il 45enne si è scontrata violentemente con un'automobile guidata da un uomo di 42 anni, residente in provincia di Caserta.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente: per il ciclista, tuttavia, non c'è stato nulla da fare e i medici ne hanno potuto soltanto constatare il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini e i provvedimenti

È rimasto illeso il conducente dell'autovettura, che è stato successivamente accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test alcolimetrici e tossicologici di rito. I risultati degli esami sono apparsi negativi, così come sono risultate in regola sia la patente di guida dell'uomo sia la documentazione del veicolo. Ciononostante, il 42enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

I Carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la traiettoria dei due mezzi e la dinamica dell'impatto. Entrambi i veicoli coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro. La salma del 45enne è stata trasferita presso il reparto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale esame autoptico. Le indagini, affidate ai Carabinieri della stazione locale, proseguono per chiarire ogni responsabilità.