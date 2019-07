L’altro casalese, Domenico Noviello, il dovere della denuncia Il nuovo interessante libro di Paolo Miggiano

Presentazione de “L’altro casalese, Domenico Noviello, il dovere della denuncia” il nuovo libro di Paolo Miggiano (Di Girolamo Editore) “Un libro, leggiamolo al bar”, è il titolo dell’evento di presentazione del nuovo volume dello scrittore Paolo Miggiano, che si terrà martedì 16 luglio alle ore 20 presso lo storico Chalet F.lli Genovese nella centrale piazza Vantivelli di Caserta.

Un appuntamento di cultura nel cuore della città per raccontare la vicenda di Domenico Noviello, l’imprenditore di Castel Volturno ucciso dalla camorra per aver denunciato i suoi estorsori, facenti parte del clan dei casalesi. Camorristi che hanno scippato il nome ad una comunità. Ma questi sono luoghi in cui vivono soprattutto tante persone perbene. Domenico Noviello era una di queste. Uno degli “altri Casalesi”, uno dei veri Casalesi. In questo volume, Paolo Miggiano ne ripercorre l’impegno antiracket e la rettitudine morale, testimoniata oggi dai figli. “L’altro Casalese” è un libro sulla camorra e l’anticamorra, ma restituisce dignità narrativa a una persona che non si è chinata alle imposizioni dei clan.

Quella di Domenico Noviello è una storia importante che va raccontata per senso della memoria, perché rappresenta un pezzo importante della storia della nostra terra. Con l’autore, e i figli di Domenico Noviello, ne discuteranno il giornalista Luigi Ferraiuolo e l’avvocato Emilio Tucci. Per l’occasione, l’attrice Alessia Guerriero leggerà alcuni passi tratti dal libro.