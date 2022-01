L'Epifania del Club 4x4 Adventure per i bimbi ricoverati Regali ed emozioni con i Vigili del Fuoco di Caserta

Come da tradizione, anche quest'anno il “4x4 Adventure” club fuoristradistico casertano della F.I.F., Federazione Italiana Fuoristrada, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Caserta, in occasione della ricorrenza della Befana ha organizzato la consegna di giocattoli al Reparto Pediatrico dell'Ospedale S.Anna e San Sebastiano di Caserta.

Nel rispetto delle norme anti Covid, quest’anno la consegna dei giocattoli ai piccoli degenti del Reparto Pediatrico è stata effettuata dai Vigili dl Fuoco utilizzando un’autoscala mobile per raggiungere il reparto attraverso una finestra, in modo suggestivo e davvero emozionante per i bambini presenti.



Quest’anno hanno voluto unirsi all’evento anche l’Associazione ”Fujenti della Madonna dell'Arco del gruppo C.A.F.A. di Aversa” ed il “Primigi Store di Giugliano” regalando ai bambini calze, dolciumi e vestitini. Il Presidente del Club 4x4 Adventure, Carlo Russo, commenta: “Siamo orgogliosi della riuscita dell’evento. Un ringraziamento alla piccola delegazione dei soci presenti ed, in particolare, al socio Danilo Bologna organizzatore dell’evento, nonché alle Infermiere ed ai Medici del Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Caserta, al Comandante ed a tutti i Vigili del Fuoco di Caserta che hanno reso possibile portare un pizzico di felicità a chi ne ha bisogno, anche quest’anno cosi 'particolare' per la pandemia in essere". A cura di Gigio Rosa Promotions Exiting events & strategic communications.