Eccellenze: ll Liceo "Pietro Giannone" di Caserta arriva in India Il cortometraggio “Antigone” in gara allo Jagran Film Festival

Il cortometraggio “Antigone”, realizzato dagli allievi del Liceo Pietro “Giannone” sarà proiettato il 6, 7, 8 e 9 marzo a Mumbai (India) in occasione dell’edizione 2025 dello Jagran Film Festival.

La pellicola di poco più di venti minuti – in selezione per la sezione Best Short Film - International – è stata realizzata nello scorso anno scolastico nell’ambito del progetto “Valori in Serie” sostenuto dal Piano Nazionale di Educazione Audiovisiva per le Scuole promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È considerato il festival itinerante più grande del mondo ed è organizzato dal 2010 dal colosso editoriale indiano Jagran Prakashan. La nuova edizione della manifestazione ha attraversato diciotto delle più grandi città indiane, a partire da Nuova Delhi dal 5 all’8 dicembre 2024 per concludersi a Mumbai dal 6 al 9 marzo prossimi.

Particolarmente attenzionato da Bollywood – la grande fabbrica del cinema indiano – il festival premia i migliori film, cortometraggi e documentari internazionali portandoli in sala, all’attenzione del pubblico nazionale, con l’obiettivo principale di promuovere il cinema indipendente di qualità proveniente da tutto il mondo.

Il cortometraggio casertano è l’unico prodotto cinematografico europeo ad essere in proiezione in quest’ultima fase del festival, accanto a produzioni indiane, iraniane, cinesi e russe.

Vincitore del Premio Nazionale Storie di Alternanza di UnionCamere e premiato al Marano Ragazzi Spot Festival, al Vesuvius Film Festival ed al Caserta Film Festival, in selezione a PulciNellaMente - PulCinemaMente e tra i finalisti del Giffoni School Experience Festival, il corto è stato interamente girato – insieme agli studenti del Comprensivo “Dante Alighieri” – presso la sede principale del Liceo Giannone con la collaborazione del regista Lorenzo Cammisa, del direttore della fotografia Domenico Fontanella (docente presso la Libera Accademia di Belle Arti di Nola), del produttore Silvestro Marino e dell’attore Giovanni Allocca e con i docenti Michele Casella, Grazia Falco, Daniela Borrelli e Marcella Picierno sotto la direzione scientifica di Gianrolando Scaringi, giornalista ed esperto di produzione cinematografica. Alla realizzazione hanno attivamente collaborato, portando esperienza e strumenti, la società casertana di produzione cinematografica Sly Production srl, la Stigma srl, il Comitato Regionale Asi della Campania e l’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore.

Raccontata con il linguaggio delle serie tv crime, questa versione contemporanea della tragedia “Antigone” di Sofocle (rappresentata per la prima volta ad Atene nel 442 a.C.) è stata realizzata da circa novanta studenti impegnati in oltre centocinquanta ore di preparazione e riprese che rileggono l’opera antica valorizzandone i temi attraverso le parole dei personaggi sottolineando i momenti di maggiore drammaticità con l’uso della lingua greca antica, citazioni dirette dal testo originale.

«La presenza della nostra “Antigone” in un festival cinematografico internazionale di grande prestigio come lo Jagran – commenta la preside Marina Campanile – è un risultato che riempie d’orgoglio il Liceo “Giannone”, i suoi studenti, i docenti e quanti hanno contribuito a realizzare questa piccola e grande opera corale. Spero che il pubblico indiano apprezzi la nostra lettura dell’immortale opera di Sofocle ma anche il progetto che ha reso protagonisti i nostri giovani studenti di una grande esperienza formativa in ambito cinematografico, vivendo le grandi emozioni che abbiamo vissuto anche noi sul set. È significativo che questo risultato arrivi nei giorni in cui siamo pronti a partire con la nuova annualità del progetto e speriamo tenere alto non solo il nome dell’Italia, ma anche della nostra città di Caserta, nel segno dei tanti artisti concittadini che hanno calcato le scene internazionali».