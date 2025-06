"Ciao Carlo, ci lasci un'eredità culturale enorme" Lutto a Maddaloni

"Oggi è una giornata triste per Maddaloni: è volato in cielo Carlo De Lucia, interprete autentico della cultura cittadina che ha saputo rappresentare per decenni attraverso le sue opere.

La sua mano ferma, la sua creatività hanno raccontato l’evoluzione della nostra Maddaloni e del suo pensiero. Ci lascia un’eredità culturale enorme che abbiamo il dovere e la responsabilità di portare avanti".

Ad esprimere il messaggio di cordoglio consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo.