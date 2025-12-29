Musei. L'1 e il 6 gennaio aperture straordinarie della Reggia di Caserta Il Palazzo reale sarà aperto con un biglietto a soli 5 euro,

Il museo del ministero della Cultura inizia il nuovo anno con due iniziative straordinarie. Il pomeriggio del primo gennaio il Palazzo reale sarà aperto, con un biglietto a soli 5 euro, dalle 16 alle 19:30 con ultimo ingresso da piazza Carlo di Borbone alle 18. Visitabili gli Appartamenti reali e la mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra NAPOLI e l'Europa". Chiuso il Parco reale.

L'esposizione nella Gran Galleria sarà accessibile dalle 16 alle 18:30 con ultimo accesso alle 17:45. Il 6 gennaio, martedì giorno di ordinaria chiusura settimanale, invece, la Reggia di Caserta sarà visitabile secondo gli orari e le modalità ordinarie. Aperti gli Appartamenti reali, la mostra 'Regine. Trame di cultura e diplomazia tra NAPOLI e l'Europa', il Parco reale e il Giardino Inglese. Il Complesso vanvitelliano dal 20 dicembre scorso offre al suo pubblico, insieme all'itinerario tradizionale degli Appartamenti reali, la visita al raffinato e fiabesco percorso della mostra 'Regine. Trame di cultura e diplomazia tra NAPOLI e l'Europa', organizzata dal Museo della Reggia di Caserta in collaborazione con Opera Laboratori.

L'esposizione dà luce alle sovrane che tra Settecento e metà del Novecento hanno contribuito alla costruzione di un'eredità culturale che parla anche all'Europa di oggi grazie al prestigioso apporto, tra gli altri, di Château de Versailles, Palacio Real di Madrid, il Castello di Schönbrunn, Palazzo Reale di NAPOLI, Archivio di Stato di NAPOLI, Archivio di Stato di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Reggia di Venaria, Musei Reali di Torino e di prestatori privati. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite l'Accordo per la Coesione. Main Partner Territoriale - La Reggia Designer Outlet. L'esposizione vanta il supporto di Consorzio UnicoCampania. I biglietti della Reggia di Caserta sono acquistabili presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone e su TicketOne.