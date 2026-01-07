Presepe vivente, concerto e gospel: a Casertavecchia è ancora Natale Un'esperienza culturale e sensoriale che intreccia tradizione, musica e spiritualità,

Un intenso fine settimana di eventi gratuiti nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia. Un weekend pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza culturale e sensoriale che intreccia tradizione, musica e spiritualità, restituendo nuova centralità a uno dei luoghi simbolo del territorio.

Cuore pulsante del fine settimana sarà il presepe vivente, che animerà i vicoli più nascosti e affascinanti della Caserta medievale, affiancato da due appuntamenti musicali di grande richiamo: un concerto a lume di candela dedicato al cantautorato italiano e una serata gospel capace di evocare tutta la forza emotiva e spirituale della musica corale.

Sabato 10 gennaio dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 11 gennaio dalle 11.00 alle 19.00, la parte più intima e meno conosciuta del borgo di Casertavecchia si trasformerà in un inedito e coinvolgente presepe vivente, realizzato a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino. Un percorso immersivo guiderà i visitatori tra vicoli, slarghi e corti private normalmente non accessibili, restituendo vita e voce alla cittadella medievale attraverso scene di quotidianità, simboli e riti della tradizione natalizia.

La natività, gli antichi mestieri, le botteghe artigiane – presso le quali sarà possibile anche degustare prodotti tipici del territorio – e la presenza scenica dei Re Magi si uniranno a musiche, canti e balli della tradizione popolare, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di vivere appieno la magia del presepe napoletano in una cornice storica di rara bellezza.

L’apertura ufficiale è prevista sabato 10 alle ore 16.00 con la tradizionale processione del Bambinello, accompagnata dai Magi, dagli zampognari e da tutti i figuranti che, partendo dalla Cattedrale di Casertavecchia, attraverseranno il borgo animandone vicoli e corti. Nel corso delle due giornate, ulteriori momenti di animazione musicale e culturale arricchiranno il percorso, trasformando l’intero borgo in un grande palcoscenico diffuso.

Sabato 10 alle ore 19.30, la Cattedrale di Casertavecchia si avvolgerà in un’atmosfera intima e suggestiva grazie a uno speciale concerto a lume di candela. Protagonisti della serata saranno gli Â Cúmba con “Poeti in Musica”, un omaggio ai grandi interpreti del cantautorato italiano, in cui parole e note dialogano in uno spazio sospeso tra memoria collettiva ed emozione condivisa.

Domenica 11 alle ore 19.00, sempre nella Cattedrale, sarà invece la volta della Gospel Night con il SoulShine Choir Gospel & Pop. Un concerto carico di energia e spiritualità che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro intenso, capace di chiudere l’ultima domenica del Tempo di Natale con un messaggio di luce, speranza e condivisione.