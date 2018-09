Lavori e limitazioni sulla strada statale 372 Telesina L'Anas informa

Per lavori sulla strada statale 372 “Telesina”, in provincia di Caserta, sono attive limitazioni alla circolazione veicolare.

Nel dettaglio, hanno preso il via i lavori sulla sovrastruttura stradale, nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria, sui viadotti ‘Volturno II’ e ‘Fosso Lagno’, situati nel territorio comunale di Gioia Sannitica.

Per l’esecuzione degli interventi, fino al prossimo 26 ottobre sono attivi sensi unici alternati, tra le ore 8.00 e le ore 17.00, in corrispondenza dei km 26,000 e 28,500 della statale.

Inoltre, sempre sulla Telesina, sono state riavviate – dopo la pausa d’esodo estivo – le attività di nuova pavimentazione, anche queste in provincia di Caserta.

Per i lavori – fino al prossimo 11 novembre – sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari della lunghezza massima di 500 metri, tra il km 8,700 ed il km 15,000.

Infine si segnala che, durante la prossima settimana (1-7 ottobre), sulla strada statale 145 “Sorrentina”, in provincia di Napoli, sarà regolarmente fruibile la tratta compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino, in ragione di una rimodulazione delle fasi d’opera delle attività di manutenzione del viadotto ‘San Marco’, che proseguiranno senza interessare la sede stradale.

