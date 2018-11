Casal di Principe, un torneo di burraco per fare amicizia Iniziativa promossa dalla consulta della pastorale universitaria

Si è tenuto il quarto torneo di Burraco promosso da Conpasuni a Casal di Principe; un’occasione per studenti e non, per stare insieme e condividere la passione per questo gioco.

Un “Incontro” dieci coppie che si sono sfidate in una competizione di tre smazzate a tempo ed una finale. La consulta della pastorale universitaria ha così avuto l’opportunità, non solo di far rivivere un gioco amato dai giovani e meno giovani ma anche di tenere vivi legami di amicizia e socialità che tra un tè e una fetta di torta si rinsaldano e si rinnovano.

Dopo l’esperienza delle edizioni precedenti nelle location di Palazzo Parente e di Palazzo Morano nel cuore di Aversa e quella a San Cipriano d’Aversa, il burraco di Conpasunisi è spostato a Casal di Principe.

Soddisfatti gli universitari ed i loro amici che hanno preso parte all’attività creando aggregazione sociale. Conpasuni coglie l’occasione per ringraziare i partecipanti e lo staff del Caffè del Corso di Casal di Principe che con calorosa ospitalità ha supportato i giovani e messo a proprio agio gli ospiti.