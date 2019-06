San Felice a Cancello: il sindaco risolve il problema rifiuti Lunedì, primo luglio, torna regolare la raccolta

Il Comune di San Felice a Cancello, guidato da Giovanni Ferrara, ha trovato la soluzione per il conferimento della frazione organica e dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata, presso un altro sito.

Nelle prossime ore il sindaco, Giovanni Ferrara, firmerà l’ordinanza di revoca del precedente provvedimento (dello scorso 25 giugno), in cui si invitava la cittadinanza a non depositare i sacchetti con la frazione umida, a causa del blocco, registrato in tutta la regione Campania, delle attività di conferimento della frazione organica, dovuto a chiusura degli impianti per saturazione degli spazi.

“Abbiamo cercato immediatamente un altro sito dove conferire l’organico, è chiaro che si sono verificati disagi per la cittadinanza anche se non dipendenti dalla nostra volontà o organizzazione. – aggiunge il primo cittadino sanfeliciano - Da lunedì, primo luglio, potranno essere depositati i sacchetti con l’umido, ci scusiamo ancora con la cittadinanza per i disagi degli ultimi giorni”