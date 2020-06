Cervino, Piscitelli: "Non ci sarà nessun accorpamento" Il sindaco tranquillizza

Il sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli, a seguito di rumors, secondo i quali la scuola di Cervino avrebbe perso l’autonomia e sarebbe stata accorpata con un’altra scuola di qualche comune vicino, rassicura i genitori e dichiara quanto segue: “A seguito di un provvedimento dell’ufficio scolastico della Regione Campania Giovanna Falzarano, dirigente scolastica dell’IC “Enrico Fermi”, risulta perdente posto, pertanto ci sarà una reggenza esterna che non compromette assolutamente l’autonomia della nostra scuola. Il provvedimento investe anche il segretario. Colgo l’occasione per annunciare l’inizio dei lavori al plesso scolastico di Cervino, così come preannunciato, sono stati affidati e partiranno a breve”.