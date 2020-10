Cimiteri chiusi in diversi comuni campani causa covid La decisione sofferta dei sindaci

In diversi comuni del casertano il prossimo primo e due novembre, i cimiteri resteranno chiusi. Lo hanno deciso i sindaci alla luce dell'emergenza in atto. Le prime ordinanze dal territorio aversano e Giugliano in Campania.

Casal di Principe, Casaluce, Cesa, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Succivo, Gianni Colella, Orta di Atella i comuni finora che hanno ifficializzato la decisione. Stesso provvedimento che potrebbe essere adottato anche in altre province.

“Una decisione - affermano i primi cittadini - quantomai sofferta, ma che si è resa necessaria a seguito dell’esplosione dei contagi di Covid 19 nei nostri territori. Solo chiudendo i cimiteri possiamo avere la certezza che in questi luoghi non si verifichino eventuali assembramenti in grado di veicolare ulteriormente un virus particolarmente aggressivo e che rischia di metterci in ginocchio. Invitiamo tutti a non riversarsi in massa nei giorni precedenti nei cimiteri ed a rispettare in sempre le regole del distanziamento evitando qualsiasi occasione di assembramento”.