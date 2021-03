Divieto di sedersi sulle panchine pubbliche La nuova disposizione e l'invito a restare a casa da parte del sindaco Giuseppe Dell'Aversana

"Le panchine le abbiamo interdette all’uso. La piazza è vuota quasi silenziosa. Vi invito a non uscire di casa se non per motivi validi e previsti dal Dpcm. Ove possibile evitate! Ricordate che siamo in zona rossa." E' il nuovo appello alla popolazione da parte del sindaco di Sant'Arpino Giuseppe Dell'Aversana.

"E' continuata senza sosta la pulizia delle erbacce in altre strade del paese. Intanto continuano i lavori di adeguamento ed ammodernamento della rete idrica ad opera di Scpa acquedotto nell’incrocio fra via D’Anna e via De Muro. Un lavoro altamente professionale.

iù al ponte ferroviario sono ripresi i lavori di messa in sicurezza con eliminazione delle fatiscenti fioriere, mentre in piazza stanno continuando a lavorare per sistemare il basolato lavico sui marciapiedi e renderla più bella.

Manca solo Carmine che tanto amava questo paese ma il suo sorriso resterà custodito per sempre nel cuore di tutti i santarpinesi."