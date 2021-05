Positivo al Covid un docente: il sindaco chiude la scuola Lezioni sospese, si torna in Dad a Cancello ed Arnone

E' risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo il sindaco di Cancello ed Arnone ha ordinato la chiusura della scuola per una settimana. Il docente è ora in isolamento ma in buone condizioni. In via precauzionale, è stata disposta la sanificazione degli ambienti e la proroga quindi alla didattica a distanza per gli studenti. In classe si potrà tornare regolarmente solo dal prossimo 28 maggio.